واشنطن تتوقع فترة من عدم اليقين في الخليج بشأن إيران

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا (وكالات)

أعلنت البحرية الأميركية أنها تتوقع فترة من عدم اليقين في ما يتعلق بموقف إيران في الخليج ، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.



وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في الأشهر السابقة إنّ الجيش الإيراني وضع حدًا لسنوات من التصرفات الخطيرة وغير المهنية ومن بينها اقتراب سفن إيرانية من سفن حربية أمريكية.



لكن في الثامن من مايو أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، ومذّاك تسري تساؤلات حيال رد فعل إيران.



وقال رئيس البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون "إننا ندخل فترة من عدم اليقين". وأضاف "يجب علينا بالتأكيد أن نكون يقظين، أكثر يقظة من العادة، لكي نكون مستعدين لأي نوع من رد الفعل أو التطور الجديد".



وأشار إلى أنّ أي تغيير لم يطرأ حتى الآن على سلوك الإيرانيين الذي "ما زال آمنًا" على حد تعبيره.



في عامي 2016 و2017، اشتكت البحرية الأمريكية مرارا من سلوك سفن الحرس الثوري الإيراني، جيش النخبة في النظام الإيراني، والتي غالبًا ما كانت تقترب في شكل خطير من السفن الأمريكية.

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