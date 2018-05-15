ميلانيا ترامب في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)



نقلت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إلى المستشفى، الاثنين، بسبب حالة مرضية في الكلى.



وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم ميلانيا ترامب، في بيان، إن ميلانيا (البالغة 48 عاما) توجد حاليا داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري القومي (في مدينة بيثيسدا، ولاية ماريلاند) بعد أن خضعت لجراحة ناجحة لعلاج أورام في الكلى.



وأضافت غريشام أن ميلانيا "تتطلع إلى الشفاء الكامل حتى تتمكن من مواصلة عملها نيابة عن الأطفال في كل مكان".



ولم يصدر البيت الأبيض أية تفاصيل إضافية عن حالة ميلانيا ترامب الصحية.

وكانت ميلانيا ترامب، أطلقت الاثنين 7 مايو رسميا مبادرة طال انتظارها من جانبها، بشأن دعم الأطفال في أن يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وأشارت ترامب إن حملتها التي تحمل اسم "Be Best" أو "كن أفضل"، ستركز على الأمور المتعلقة برفاهية الطفل، وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية عليه، وإساءة استخدام الأطفال للمواد الأفيونية، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".



وولدت ميلانيا كنافز في سلوفينيا وهي الزوجة الثالثة لدونالد ترامب.

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