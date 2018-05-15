كيف قاد المتشددون ايران الى شفير الهاوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

عندما قررت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الايراني لم يكن هناك الكثير من الدوائر في الشرق الاوسط التي لديها اي سبب للتأسف على هذه التطورات.

هذا طبيعي و ذلك نتيجة التدخلات و المغامرات المؤذية لايران في المنطقة و رغم ذلك هناك حقيقة اعمق كشفت عنها التطورات الاخيرة : هذا كله بسبب ايران و من صنيعتها.

ردود الافعال على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الايراني فضحت حقيقة ان المتشددين في ايران ارادوا فشل هذا الاتفاق النووي منذ البداية.

لكنهم لم يتوقفوا فقط عند حدود الرغبة بتدميره لكنهم كانوا مُستفِزين لدرجة ان يضمنوا من خلالها انهيار الصفقة.

المتشددون في ايران و على رأسهم الحرس الثوري اتخذوا اجراءات لاضعاف الاصلاحيين.

لهذا السبب عندما استعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو اسرار ارشيف ايران النووي كانت هناك شكوك بان الحرس الثوري وراء تسريب ذلك.

عندما اظهر الرئيس الروحاني و فريقه دبلوماسية وعكس صورة عقلانية للدول الخمسة كان الجناح الفاسد في القيادة الايرانية منشغلا في اضعاف دبلوماسية روحاني

صحيح ان المرشد الاعلى خامنئي و ادواته الاكثر ضررا و اذية الحرس الثوري لم يريدوا يوما الاتفاق النووي .

الآن و قد انفضح الامر ضاقت خيارات ايران.

من الآن فصاعدا اذا تصرفت ايران بعدوانية فقد تخسر المزيد مما تبقى لها من اوراق.

اي تصعيد اضافي من قبل ايران في مجال تطوير الاسلحة او اي تحرك عسكري جديد سيقضي على حظوظ ايران في الحدّ من الضرر الذي سينتج عن العاصفة التي جلبتها لنفسها.

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