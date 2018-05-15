تورم الدنمركية توقف تلقي الطلبات في إيران بسبب العقوبات

أخبار الآن | كوبنهاغن - الدنمارك (وكالات)

قالت تورم الدنمارك لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية اليوم الثلاثاء، إنها توقفت عن تلقي الطلبيات الجديدة في إيران نتيجة لخطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.

وأبلغت متحدثة باسم الشركة: "نتابع الوضع عن كثب ونلتزم دائما بالقواعد، وبالتالي توقفنا أيضا عن أخذ طلبيات جديدة في إيران"، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت الأسبوع الماضي من الاتفاق النووي العالمي مع إيران وأعلنت عن إعادة فرض عقوبات عليها.

وأشارت المتحدة باسم الشركة إلى أن العقوبات الأمريكية على إنتاج ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، ساعدت أسعار النفط على الارتفاع.

المزيد:

أوروبا تتحرك لحماية مصالحها في إيران بعد العقوبات الأمريكية

مستشار ماكرون: العقوبات على إيران اختبار للسيادة الأوروبية

عقوبات إيران ترتفع بأسعار النفط لأعلى مستوياتها