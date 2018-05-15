تفكيك موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية يتقدم بشكل جيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اظهرت صور حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أنّ عملية تفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية "تتقدّم في شكل جيد"، بحسب ما أفاد موقع أمريكي متخصص قبل قمة تاريخية مرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها ستدمر "بالكامل" موقع بانغي-ري في شمال شرق البلاد، في حضور الصحافة الأجنبية بين 23 و25 أيار.



وشهد موقع بانغي-ري كل التجارب النووية الستّ التي أجرتها كوريا الشمالية بما في ذلك اقوى تجاربها في أيلول الماضي.

الى ذلك، أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثاترفيعة المستوى بين الكوريتين في 16 أيار.

الصورة من موقع telegraph

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