بركان كيلواي يضاعف نشاطه ويهدد القرى المجاورة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تزال الحمم البركانية المتدفقة من بركان كيلواي في هاواي تهدد المناطق المحيطة والطرق السريعة مما يزيد من احتمال أن يأمر المسؤولون الآلاف من السكان بإخلاء هذه المناطق قبل ان تقطع الطرق.

وتسبب بركان كيلواي الثائر منذ الثالث مايو/ أيار في إحداث 19 شقفا بسبب الحمم التي امتدت على بعد حوالي 40 كيلومترا من فوهة البركان. ووصلت الحمم إلى عدة قرى مجاورة خاصة في منطقة بونا السفلى في جزيرة هاواي الكبيرة.

وقد أثار تصدع الشقوق على طول أحد الطرق الرئيسية في المنطقة مخاوف من حدوث شقوق جديدة هناك، مما سيعرض 2000 شخص في منطقة بونا السفلى في شرق الجزيرة للخطر.

ومنذ ثوران البركان وامتداد الحمم، سجلت السلطات المحلية خسائر على مستوى 37 مبنى وأمر المسؤولون بإجلاء ما يقرب من ألفي شخص، معظمهم في منطقة ليلاني إستيتس التي تضررت بشدة.

وقال الصليب الأحمر الأمريكي إن 500 شخص لجأوا إلى ملاجئه مساء الأحد بسبب ارتفاع النشاط البركاني.

وبينما يتعامل السكان مع الغاز والحمم البركانية التي تخرج من الأرض، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن البخار المكبوت يمكن أن يتسبب في انفجار البركان والحمم وقد تبلغ مسافة امتداد الحمم إلى 6100 متر أو أكثر.

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