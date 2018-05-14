مقتل أكثر من 41 شخصاً على الأقل في الهند جراء عواصف عاتية

أخبار الآن | نيودلهي - الهند - (وكالات)



ذكرت تقارير محلية، أن ما لا يقلُ عن 42 شخصا لقوا حتفهم جراءَ عواصف قوية، صاحبها هطولُ أمطارٍ غزيرة وبرقٌ في العديد من الولايات الهندية.

وتسببت الرياحُ العاتية في تهدمِ الجدران واقتلاعِ الأشجار وتعطيلِ حركةِ المرورِ والنقل الجوي.

ومن المرجح أن ترتفعَ حصيلة القتلى، إذ لا يزالُ يتمُ جمعُ المعلومات من المناطقِ النائية لولاياتٍ متعددة.

وتم تعليق عمليات الرحلات الجوية في مطار دلهي الدولي، وتم تحويل مسار أكثر من 70 رحلة، في حين تم تأجيل عدد قليل من الرحلات الخارجية.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث على تويتر، إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.



ولقي 8 آخرون حتفهم في أندهرا براديش، وثلاثة في تيلانجانا المجاورة، حسبما ذكرت قناة إن دي تي في. وتوفي 9 آخرون في البنغال الغربية، وخمسة في العاصمة نيودلهي، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وترددت تقارير مفادها، أن معظم حالات الوفاة كانت جراء انهيارات لمنازل وصواعق برق.



وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، عواصف رعدية في أنحاء الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حتى يوم الثلاثاء القادم. وتعد العواصف الترابية الصيفية، المصحوبة برياح قوية، أمرا شائعا في الهند قبيل موسم الرياح الموسمية الممطرة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعرض الجزء الشمالي من الهند لعواصف رعدية وثلجية كبيرة، أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص والعشرات من المصابين.



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