إصابات فى انفجار بمبنى للشرطة بمدينة سورابايا الاندونيسية
أخبار الآن| سورابايا - اندونيسيا - (وكالات)
قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الإثنين إن انفجار وقع فى مبنى للشرطة بمدينة سورابايا فى الساعة 8.50 صباحا بالتوقيت المحلى.
وقال المتحدث بإسم الشرطة الإندونيسية إن التفجير ناجم عن سيارة ملغومة، مؤكدا إن بعض رجال الشرطة أصيبوا فى التفجير.
وياتي ذلك بعد يوم واحد من قتل متشددين ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية على كنائس في ثاني أكبر مدن إندونيسيا.
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