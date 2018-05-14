إصابات فى انفجار بمبنى للشرطة بمدينة سورابايا الاندونيسية

... وصول أول جثتين لضحايا طائرة اير آسيا إلى إندونيسيا ​وصلت أول جثتين لضحايا طائرة اير آسيا التي تحطمت قبالة ساحل جزيرة بورنيو إلى مدينة سورابايا الإندونيسية يوم الأربعاء حيث تجمع الأقارب لانتظار أنباء عن أحبائهم. وعثرت فرق البحث على الطائرة في قاع البحر قبالة بورنيو بعد أن رصد جهاز الموجات فوق الصوتية جسما كبيرا معتما تحت سطح الماء قرب منطقة عثر فيها على حطام وجثث طافية.

... فقدان الاتصال بطائرة ركاب ماليزية تقل أكثر من 160 شخصا أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، الأحد، عن فقدان الاتصال مع طائرة ركاب تابعة لشركة "إير آىسيا" الخاصة الماليزية، خلال توجهها من مدينة سورابايا في جاوا إلى سنغافورة.

... بالصوت.. آخر كلمات قبطان "الماليزية 3" المؤثرة لحظة سقوط الطائرة لا يمكن للمرء تخيل ردات فعله وهو على متن طائرة تهوي، كما لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تخيل لحظات الرعب التي قد يعيشها من يتعرض لمثل تلك المأساة.

... ردود الفعل الدولية على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي سرعان ما توالت ردود الفعل الدولية على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع ايران

... الخزانة الأمريكية: سنعيد فرض العقوبات على إيران قالت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تصل إلى 180 يوم