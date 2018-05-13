محتجون في روسيا يطالبون بوقف حجب تطبيق تليغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تظاهر المئات في موسكو للمطالبة بوقف حجب تطبيق تليغرام في ثاني احتجاج من نوعه بالعاصمة الروسية منذ أن حجبت السلطات هذه الخدمة التي يستخدمها كثيرون الشهر الماضي.

ورفع المحتجون لافتات تندد بالرقابة على الإنترنت، وأطلق بعضهم طائرات ورقية في السماء تعبيرا عن شعار تليغرام.

وجرى حجب التطبيق في 16 أبريل/ نيسان، بناء على أوامر من هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا (روسكومنادزور)، بعد رفض السماح لأمن الدولة الروسي بالاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه بحاجة للاطلاع على الرسائل للحماية من التهديدات الأمنية مثل الهجمات الإرهابية، ورفضت شركة تليغرام الامتثال لطلبه احتراما لخصوصية المستخدمين.

وقالت منظمة (أو.في.دي-إنفو) المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات اعتقلت نحو 20 شخصا خلال احتجاجات.

وينتشر في دول الاتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط استخدام تليغرام وقال الروسي بافيل دوروف مؤسس التطبيق الشهر الماضي إن مستخدميه في روسيا يمثلون نحو سبعة في المئة من إجمالي عدد المستخدمين في العالم.

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