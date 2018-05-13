قتلى بانفجارات ومعركة بالأسلحة شرقي أفغانستان

أخبار الآن | كابول - أفغانستان ( وكالات )



وقع انفجاران أعقبهما معركة بالأسلحة بين قوات الأمن الأفغانية ومتطرفين إرهابيين ، في مدينة جلال أبآد شرق البلاد

وأوضح المتحدث باسم الإقليم في المنطقة أن دوي انفجارات سمع في بداية هجوم منسق على ما يبدو ،مضيفاً أن المعركة تجري في مبنى حكومي يضم مكتب حسابات الإقليم.



وقال مسؤول حكومي إن معركة بالأسلحة بين قوات الأمن الأفغانية ومتشددين تجري في البلاد بعد سلسلة انفجارات في مدينة جلال أباد شرق البلاد.



وأوضح عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار أن دوي 3 انفجارات على الأقل سمع في بداية هجوم منسق على ما يبدو.



وأضاف أن المعركة تجري في مبنى حكومي يضم مكتب حسابات الإقليم.



وكثيرًا ما تستخدم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مواد متفجرة للتفجيرات على جوانب الطرق والسيارات المفخخة لاستهداف موظفي الحكومة وأفراد الأمن،



ومع ذلك، ففي معظم هذه الحوادث، يتم استهداف المدنيين العاديين إلى جانب هذه التفجيرات التي تتسبب في وقوع إصابات لأفراد الأمن

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