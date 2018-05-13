عائلة بينهم أطفال نفذوا هجمات الكنائس في إندونيسيا

أخبار الآن | إندونيسيا - (وكالات)

أكد قائد الشرطة الإندونيسية، تيتو كارنافيان، أن عائلة من 6 أفراد، نفذت الهجمات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس في البلاد اليوم.

وقالت الشرطة إن العائلة المكونة من أم وأب وطفلتين وولدين بعمر 16 و18 عاما مرتبطة بشبكة جماعة ما يسمى أنصار الدولة، التي تبايع تنظيم داعش.

من جهته ندد الرئيس الإندونيسي، بالهجمات ودعا إلى ضرورة الاتحاد لمواجهة الإرهاب، مضيفا أن الدولة لن تتهاون مع هذا العمل الجبان.

وأسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في أحد أسوأ الهجمات على الأقلية المسيحية بالبلاد.

واستهدف انتحاريون يستقلون دراجات نارية، من ضمنهم امرأة معها أطفال تجمعات حاشدة في 3 كنائس بثاني أكبر مدينة في إندونيسيا.

كانت تلك التفجيرات هي الأكثر دموية، التي تستهدف الكنائس في إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، منذ سلسلة الهجمات التي وقعت عشية عيد الميلاد عام 2000 وأسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة ما يقرب من 100 آخرين.

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