زعيم المعارضة في مالي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أخبار الآن | باماكو - مالي (صحف)

أعلنَ زعيمُ المعارضة في جمهورية مالي سومايلا سيسي، ترشحهُ للانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يوليو المقبل .

من جهتهِ وافقَ رئيسُ مالي المنتهية ولايتهُ إبراهيما بوبكر كيتا على الترشحِ لخوضِ الانتخاباتِ الرئاسية من خلالِ دعمِ تحالفٍ يضمُ نحو 70 حزبا.

ونقلت صحيفة (مالي اكتياليتي) عن زعيم المعارضة - خلال مهرجان بأحد ملاعب الكرة في العاصمة (باماكو) مساء السبت - قوله "إن التغيير قادم وأن النجاح مضمون"، وعمل المرشح - البالغ من العمر 68 عاما - وزيرا في عدة حكومات سابقة.

وكانت الحكومة المالية قد دعت - في 28 أبريل الماضي - هيئة الناخبين إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 29 يوليو القادم، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، وأن الحملة الانتخابية ستنطلق في 7 يوليو، وتختتم في 27 من نفس الشهر.

يذكر أن عددا من الساسة والعسكريين والموظفين الأمميين السابقين أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية المرتقبة ومن بين المترشحين الرئيس الأسبق خلال المرحلة الانتقالية "ديونكوندا تراوري" والوزير الأول الأسبق في عهد كيتا "موسى مارا".

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