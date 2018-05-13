ترامب يشكر اللفتة الذكية والدمثة من كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



شكرَ الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب السبت كوريا الشمالية بعد أن تعهدت تدميرَ موقعها النووي قبلَ قمةٍ بينَ زعيمَي البلدين.



وكتب ترمب على تويتر قائلا إن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستفككُ موقعَ التجارب النووية هذا الشهر، قبل لقاءِ القمة الكبير في 12 حزيران/يونيو. وأضاف انه يشكرهم على هذه اللفتة الذكية جدا.



وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع التجارب النووية في الفترة ما بين 23 و25 أيار/مايو وفقا لما يتحدد في ضوء عوامل الطقس، وذلك وفاء بتعهدها السابق بالتوقف عن إجراء الاختبارات النووية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في البلاد أن تفكيك الموقع سيشمل هدم جميع أنفاقه بالمتفجرات، وإغلاق مداخله، وإزالة جميع مواقع المراقبة وبنايات الأبحاث والمواقع الأمنية به.

وذكرت كوريا الشمالية أنه سيتم دعوة صحافيين من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتغطية الحدث من أجل "عرض عملية تفكيك منطقة الاختبارات (النووية) الشمالية بطريقة شفافة".

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