ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات على كنائس في اندونيسيا

أخبار الآن | سورابايا - اندونيسيا (ا ف ب)

ارتفع إلى ستة قتلى وخمسة وثلاثين جريحا، عدد الضحايا الذين سقطوا إثر ثلاثة اعتداءات أحدها تفجير انتحاري، استهدفت كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدن اندونيسيا، بحسب ما ذكرت الشرطة الاندونيسية.



وأوضحت الشرطة أنّ الاعتداءات الدموية الثلاثة حصلت بفارق عشر دقائق بين الاعتداء والآخر،مشيرة إلى أن الاعتداء الأول وقع الساعة 7,30 صباحا (00,30 بتوقيت غرينتش).



وقال فرنس بارونغ مانجيرا المتحدث باسم الشرطة ان أحدث حصيلة هي 6 قتلى و35 جريحا، فيما اشارت حصيلة سابقة الى وجود قتيلين و13 مصابا.



وطوال عقود ظل جزء من هذه الجزيرة مسرحًا لأعمال عنف طائفية بين مسيحيين ومسلمين أسفرت عن مقتل وتهجير الآلاف إلى أن وقع اتفاق سلام في 2001.



واندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان (240 مليون نسمة حوالى 90% منهم مسلمون).



ويضمن الدستور الاندونيسي حرية المعتقد، لكن مراقبين يؤكدون أن هناك تراجعا في هذا البلد في مستوى التسامح مع معتنقي بقية الأديان.

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