كوريا الشمالية تعلن موعد بدء إجراءات تفكيك موقع نووي

أخبار الآن | سيؤول - كوريا الشمالية (وكالات)

أعلنت كوريا الشمالية، أنها قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

ونقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع تجاربها النووية في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في البلاد إن تفكيك أرض التجارب النووية سيشمل انهيار كل أنفاقها بالانفجارات وإغلاق مداخلها وإزالة جميع منشآت المراقبة والمباني البحثية ومراكز الأمن.

وأوضحت أنه سيتم دعوة الصحفيين من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث.

وقررت بيونغ يانغ قررت تفكيك موقع تجاربها النووية في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

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