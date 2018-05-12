برلسكوني يترشح لمناصب سياسية بعد إدانته بالاحتيال الضريبي

أخبار الآن | إيطاليا - (وكالات)

قالت محكمة إيطالية إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني سيسمح له بالترشح لمناصب سياسية مرة أخرى ، وذلك بعد مرور خمس سنوات على إدانته بالاحتيال الضريبي.



ومنحت محكمة ميلانو إعادة التأهيل لبرلسكوني ، وبموجب ما يطلق عليه "قانون سيفيرينو" ، لا يسمح لأي شخص يحكم عليه بالسجن لأكثر من عامين بالترشح لمنصب عام.



وسائل إعلام إيطالية نقلت اليوم السبت نبأ قرار المحكمة.



يشار إلى أن برلسكوني كان لديه خيار أن يقضي فترة السجن التي حكم عليه بها عن طريق الخدمة العامة، وبالفعل قام برلسكوني بمساعدة المواطنين في منشأة لمرضى الزهايمر.



كما أنه أعطى مباركته لحزب رابطة مكافحة المهاجرين لتشكيل حكومة ائتلافية لا تشمل حزب Forza Italia. ، ومع ذلك ، فإن الحكم يفتح الباب أمام الملياردير البالغ من العمر 81 عاما للترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة.



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