البيت الأبيض: الوقت حان لتغيير سلوك إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الوقت حان لكي تمارس الدول المسؤولة الضغط على إيران لتغيير سلوكها الخطير المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.



وذكر بيان للبيت الأبيض أن الحرس الثوري الإيراني يضخ الموارد من أجل زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



واعتبر البيت الأبيض أن إطلاق الصواريخ الإيرانية سواء من سوريا أو عبر وكلائها في اليمن، "يعد دليلا آخر على أن الأعمال الطائشة للنظام الإيراني تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين".

وقال البيان:"لقد حان الوقت كي تمارس الدول المسؤولة الضغط على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير".

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي العديد من الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي أطلقتها ميليشيات الحوثي التابعة لإيران باتجاه أراضي المملكة في الشهور الأخيرة.

وليل الأربعاء الخميس، أطلقت قوات إيرانية في سوريا صواريخ بدائية باتجاه موقع عسكري في الجولان، لم تسفر عن أضرار.

اقرا ايضا