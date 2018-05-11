وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجتمعون بشأن إيران
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)
تستضيف مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اجتماعا لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بروكسل يوم الثلاثاء القادم.
وتأتي الضيافة بهدف مناقشة الاتفاق النووي مع إيران بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.
وقالت خدمة العمل الأوروبي الخارجي في بيان إن المجموعة ستجتمع بعدها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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