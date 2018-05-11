وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجتمعون بشأن إيران

... الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن التكتل يعد لفرض عقوبات جديدة..

... ميركل وهولاند وكاميرون وموغيريني يجرون مباحثات في بروكسل حول الملف النووي الايراني تعقد وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني اليوم محادثات مع قادة بريطانيا وفرنسا والمانيا لبحث المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الايراني على هامش قمة في بروكسل، وفق ما اعلن مكتبها.وتحدث وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وايران محمد جواد ظريف الخميس عن تقدم في المباحثات الجارية بينهما في لوزان السويسرية، الا ان مفاوضا اوروبيا قال ان التوصل الى اتفاق لا يزال بعيدا مع اقتراب المهلة المحددة لاتفاق سياسي بحلول نهاية اذار/مارس الحالي.

... بوسنيون يستذكرون أحباءهم في ذكرى مجزرة سريبرينيتسا مع مرور ذكرى مجزرة سيربرينتسا يستذكر البوسنيون احباءهم الذين فقدوهم في هذه المجزرة والأيام التي عاشوها برفقتهم , جنان موسى موفدة أخبار الان كانت قد زارت المنطقة في وقت سابق واطلعت على قصص لبعض عائلات ضحايا هذه المجزرة واستمعت الى ذكرياتهم المؤلمة , فاطمة سالهوفيتش احدى هؤلاء المدنيين الذين قتل الصرب جميع الذكور في عائلاتهم

... روحاني: هناك فرصة ضئيلة للإبقاء على الإتفاق النووي أبلغ الرئيسُ الإيراني حسن روحاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لدى الدول الأوروبية فرصةً ضئيلة للإبقاء على الإتفاقِ النووي

... بيونغ يانغ: نزع السلاح النووي ليس نتيجة العقوبات الأمريكية قالت كوريا الشمالية إن اعتزامها نزع السلاح النووي الذي أعلنته خلال قمة تاريخية مع جارتها الجنوبية قبل نحو أسبوع، ليس نتيجة للعقوبات الأمريكية