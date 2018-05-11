فيضانات وعواصف تصيب "هوبارت" الاسترالية بالشلل التام

أخبار الآن | هوبارت - استراليا (رويترز)

شهدت مدينة هوبارت التابعة لولاية تاسمانيا، جنوب شرق أستراليا، الخميس، فيضانات ناجمة عن هطول أكثر من 100 ملم من المطر في يوم واحد فقط، ما أدى لقطع التيار الكهربائي بها عن 13 ألف منزل، وإصابتها بالشلل التام.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الطوارئ في تاسمانيا، أدت الفيضانات التي حولت شوارع هوربارت لأنهار من المياه، إلى تعطيل الدراسة بالمدينة حتى إشعار آخر، كما جرفت المياه السيارات في الشوارع.

وتشهد عدد من الولايات الاسترالية كفكتوريا، ونيوساوث ويلز، وتاسمانيا موجة برد قارس تضرب أجزاء كبيرة من هذه الولايات، ومن المنتظر أن تستمر الجمعة وفي الايام المقبلة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأصابت الفيضانات مدينة هوربارت بالشلل التام، بعد أن وصلت نسبة الأمطار التي هطلت عليها خلال الـ24 ساعة الماضية 130 ملم، ما أثر بشكل كبير على البنية التحتية.

ووفق الأرصاد الجوية فإن المدينة تشهد موجة من الأمطار تعتبر الأعنف خلال الـ50 عامًا الماضية، ما أدى لتعطيل المدارس بها، وجامعتها، وغلق المحال التجارية، والمراكز الرياضية، والفنادق

كما تضررت العديد من الجسور والطرق بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أدى كذلك لوقف بث إحدى المحطات التلفزيونية جرّاء تعطل أجهزة البث لديها بسبب البرق.

ودفعت الامطار الغزيرة والفيضانات أيضًا إلى إلغاء أو تأجيل بعض رحلات الطيران بسبب الاحوال الجوية، كما شهدت المدينة عدة عواصف ورياح قوية الخميس.

ويُعتقد أن هذه المرة الخامسة منذ عام 1893 التي تسجل فيها مدينة هوبارت هطولا لأمطار غزيرة بهذا الحجم في يوم واحد.

ويتوقع مكتب الارصاد الجوية المزيد من الامطار والرياح لليوم الجمعة، وحذرت السلطات المواطنين من قيادة السيارات في الشوارع المغمورة بالمياه، كما تم فتح مركزين للطوارئ استجابة لمئات طلبات النجدة في المدينة.

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