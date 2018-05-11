تحذير ترامب من اتفاق سريع وسيء مع كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الخميس إن الإفراج عن ثلاثة معتقلين أمريكيين، ليس إنجازا عظيما لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، وإن الرئيس دونالد ترامب يُضعف السياسة الخارجية الأمريكية بإشادته بإطلاق سراحهم. مضيفا انه يجب على ترامب أن يسعى للحصول على التزامات قوية ويمكن التحقق منها من كوريا الشمالية بنزع السلاح. وقال شومر انه يخشى أن ترامب، بتلهفه لإبرام اتفاق ونيل الثناء والتقاط الصور التذكارية له، سيبرم اتفاقا سريعا وسيئا، وليس اتفاقا قويا ودائما“.

وأضاف انه ما كان ينبغي الإشادة بالإفراج عنهم، كان ينبغي توقعه. هذا ليس إنجازا عظيما لكيم جونج أون كي نفعل ذلك“.

وتابع يقول إنه يجب على ترامب أن يسعى للحصول على التزامات قوية ويمكن التحقق منها من كوريا الشمالية بنزع السلاح.

ويأتي ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بزعيم كوريا الشمالية للتحضير للقمة التاريخية المرتقبة مع الرئيس الأميركي، وبعد ساعات من عودة 3 أميركيين أفرجت عنهم كوريا الشمالية.

مع إعلان التفاصيل النهائية، يلتقي ترامب وكيم في أول قمة بين البلدين لعقد محادثات منذ الحرب الكورية 1950- 1953.

كان كيم قد علق الاختبارات النووية والصاروخية ووضع برنامجه النووي قيد التفاوض، لكن التساؤلات مازالت مطروحة بشأن مدى جدية عرضه وما هي خطوات نزع السلاح التي يستعد لاتخاذها.

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