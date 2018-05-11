الفاو: 40 مليون جائع بسبب الحروب

اخبار الآن | روما - إيطاليا (متابعات)

كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عن حجم انعدام الأمن الغذائي في العالم خصوصا في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وحذرت الفاو من زيادة هذه التحديات بسبب النزاعات الأخيرة وعدم الاستقرار المدني في بعض بلدان المنطقة، إضافة إلى النمو السريع للسكان، وزيادة التوسع الحضري، وتراجع إنتاج الغذاء، وندرة وهشاشة الموارد الطبيعية، والتهديد الذي يطرحه تغير المناخ.

ويأتي القضاء على الجوع، باعتباره أحد أهـداف التنمية المستدامة، في صلب أجندة مؤتمر الفاو الإقليمي للشرق الأدنى في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة حاليا في روما، في إطار العمل لتحقيق التنمية المستدامة وبحث التحديات الخاصة بالقضاء على الجوع وخاصة في مناطق النزاعات.

ويسعى مؤتمر الفاو الإقليمي إلى رسم خارطة طريق للعمل المستقبلي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية زراعية شاملة. في خضم الصراعات التي تشهدها المنطقة.

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