إندونيسيا تجلي سكانا وتغلق مطارا بعد ثوران بركان في جاوة

أخبار الآن | جاكرتا- اندونيسيا (رويترز)

أمرت السلطات الإندونيسية الأشخاص الذين يعيشون قرب بركان في جاوة أن يتركوا منازلهم يوم الجمعة وأغلقت مدينة كبرى مطارها

بعد أن بدأت قمة البركان على ارتفاع 5500 متر تنفث بخارا ورمادا بركانيا.

وبركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان هو واحد من أنشط البراكين في البلاد وتسببت سلسلة من الثورات في 2010 في مقتل أكثر من 350 شخصا.

وقال سوتوبو بورو نجروهو المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث إن الوكالة طلبت من السكان الذين يعيشون على مسافة خمسة كيلومترات من البركان الانتقال إلى ملاجئ.



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