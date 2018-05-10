واشنطن تقر عقوبات على 6 مرتبطين بفيلق القدس الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إقرارها فرض عقوبات جديدة على ستة أشخاص مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني فضلا عن ثلاثة كيانات إيرانية بعد أيام من إنسحاب الرئيس دونالد ترامب من الإتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وقالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة على إيران لا يُحتمل أنها ستقيّد سوق النفط الإيرانية، لكنها ستحد من تصدير النفط بنسبة 20% على المدى القريب.

وأضافت المجلة فى تقرير على موقعها على الإنترنت أنه بالرغم من خروج ترامب من الصفقة النووية وإعادته العقوبات التى كانت مفروضة على إيران إلا أنه من المرجح أن يواصل كبار المشترين الآسيويين التهام النفط الإيراني.

وأعلن دونالد ترامب يوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية ووعد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على الاقتصاد الإيراني ، وخاصة على صناعة النفط , لكن من غير المحتمل وفق المجلة الأمريكية أن تؤدى الإجراءات الجديدة إلى إعادة تضييق الخناق على القطاع الذى أوقف أكثر من نصف صادرات النفط الإيرانية بعد عام 2012 وأجبر طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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