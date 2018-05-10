ميركل وماكرون يحثان إيران وإسرائيل على ضبط النفس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا إسرائيل وإيران على ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

ونقلت فرانس برس عن الرئاسة الفرنسية، بأن ماكرون سيتباحث حول سبل نزع فتيل التصعيد بين إسرائيل وإيران مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عندما يلتقي بها اليوم في مدينة آخن الألمانية.



وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردا على إطلاق صواريخ نسبها إلى إيران ضد مواقعه في هضبة الجولان.

واستهدفت العملية التي تمت ليلا مصدر اطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان أن الجيش الاسرائيلي ضرب "كل البنى التحتية الإيرانية تقريبا في سوريا".

ويأتي التصعيد الأخير في سوريا، بالتزامن مع ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

اقرا ايضا