مسؤول أمريكي: سنغافورة هي الموقع الأرجح لقمة ترامب وكيم

أخبار الآن | واشنطن- الولايات المتحدة الامريكية (رويترز)

قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن سنغافورة هي الموقع الأرجح لعقد قمة مزمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في منتصف الشهر المقبل.

واستبعد ترامب، أن يُعقد اللقاء في المنطقة منزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية، ويفضل المسؤولون الأمريكيون عادة إتمام مثل هذه اللقاءات الحساسة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وذلك بسبب حياديتها التي تتفوق بها على أماكن أخرى قريبة من بيونج يانج.

ويبدو أن القرار متروك لترامب، الذي أعلن يوم الأربعاء أنه سيحدد موعد ومكان القمة خلال ثلاثة أيام.

ورفض البيت الأبيض على الرد على سؤال حول مكان القمة المنتظر.

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