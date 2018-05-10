قلق في لندن بعد هجوم مجهول بالأسيد على فتاة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



تتعدد طرق الاعتداء والتهجم في الشارع من العنف اللفظي إلى استعمال السلاح، لكن الأخطر هو صب مادة قاتلة كالأسيد على الجسم والوجه، مؤخرا ظهر فيديو جديد لفتاة ضحية عملية محبكة، نفذها مجهول الثلاثاء 8 مايو/ آيار اذ صب الأسيد على فتاة داخل باص للنقل العام كانت فيه قرب محطة للمترو بحي Brixton في جنوب لندن، وهذه الجريمة هي التاسعة في العاصمة البريطانية خلال 4 أيام.

في التفاصيل، يبدو أن الضحية فتاة في مقتبل العمر من أصول إفريقية، وبعد صب الاسيد عليها في الباص، لجأت إلى أقرب مركز تجاري لطلب الاستغاثة وهي تتألم قادمة من الباص، كانت تبحث عن الماء لتهدئة جروحها الحارقة وآلامها، دخلت إلى المحل، وقالت لصاحبه الذي يبدو أنه عربي: "أنا أحترق. أحدهم قذف الأسيد بفمي" فناولها 5 زجاجات مياه راحت تتجرعها وترشها على وجهها، وهو ما ظهرت عليه في الفيديو الذي تعرضه وسائل إعلام بريطانية بثته في مواقعها مساء الأربعاء، ومنها موقع صحيفة "دايلي ميل" وغيرها..





وبعدما رشت الماء على وجهها، جلست تتخلص من ثيابها من شدة الألم على الرصيف بالشارع بمساعدة عناصر شرطة من النساء، رفعت إحداهن ستارا من القماش ليحجبها عن عيون المحتشدين في المكان، ثم نقلت إلى مستشفى، حيث اتضح أن الحروق لا تشكل خطرا على حياتها..

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