قتلى وجرحى بانفجار في سوق مزدحم بالصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب عشرة آخرون بجروح، الأربعاء، في انفجار وقع في سوق مزدحم في مدينة صغيرة تقع شمال مقديشو، بحسب ما أفاد مصدر أمني وشهود.

وقال محمد عبد الكريم، المسؤول الأمني المحلي "تأكد لدينا مقتل 11 شخصا إضافة إلى سقوط عشرة جرحى في الانفجار".

ولم يعرف حتى مساء الأربعاء إن كان الانفجار نتج عن هجوم انتحاري أو حدث بفعل عبوة مفخخة زرعت في السوق.

ولم يتبن أي تنظيم إرهابي، إلى حدود الساعة، الانفجار.

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