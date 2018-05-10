روحاني يقول أن إيران لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة , و ذلك في أول رد له على القصف الإسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا.

وذكر روحاني خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من دون التطرق الى الضربات الإسرائيلية في سوريا، أن إيران عملت على الدوام على خفض التوترات في المنطقة في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار على حد تعبيره.

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