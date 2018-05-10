روحاني: هناك فرصة ضئيلة للإبقاء على الإتفاق النووي

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبلغ الرئيسُ الإيراني حسن روحاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لدى الدول الأوروبية فرصةً ضئيلة للإبقاء على الإتفاقِ النووي على خلفيةِ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسحاب من الإتفاق.



جاء موقفُ روحاني خلال إتصالٍ هاتفي مع ماكرون , من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أبلغ روحاني بأن باريس تريدُ الحفاظ على الإتفاقِ النووى وأن على إيران إحترامَ الإتفاق كلياً.

و أوضحت الرئاسة الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والإيراني محمد جواد ظريف يلتقيان قريبا لبحث إستمرار الإتفاق النووي وحفظ الإستقرار الإقليمي.

و تعهد ماكرون لروحاني بنقاش أوسع حول إطار عمل بشأن الأنشطة النووية بعد 2025 و برامج الصواريخ الباليستية و الأزمات الإقليمية وفق الرئاسة الفرنسية.

و ذكر بيان للأليزيه أن ماكرون و روحاني إتفقا خلال إتصال هاتفي بينهما على العمل معا للإبقاء على الإتفاق النووي الايراني وذلك غداة انسحاب واشنطن منه.

وجاء في بيان قصر الاليزيه أن ماكرون وروحاني "اتفقا على مواصلة عملهما المشترك باتجاه كل الدول المعنية، للمضي قدما في تطبيق الاتفاق النووي والحفاظ على الاستقرار الاقليمي".

اقرا ايضا