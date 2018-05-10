ترامب يستقبل ثلاثة أمريكيين بعد إفراج بيونغ يانغ عنهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ثلاثة أمريكيين أفرجت كوريا الشمالية عنهم، بعد أن هبطت الطائرة التي تقلهم في قاعدة عسكرية قرب واشنطن.

وأفرجت بيونغ يانغ عن الأمريكيين الثلاثة كيم دونج تشول وكيم سانج-دوك، المعروف أيضا باسم توني كيم، وكيم هاك-سونج وسلمتهم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ، مما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة تعقد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وصعد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى الطائرة بعد هبوطها في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن.

وخرجا بعد بضع دقائق برفقة الرجال الثلاثة وسط تهليل أفراد الجيش الذين يراقبون المشهد. كان الثلاثة يبتسمون. ورفع اثنان منهم أياديهما بعلامة النصر.

وقال ترامب ”إنها ليلة مميزة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الثلاثة الرائعين حقا“.

وأضاف ”حقيقة أننا تمكننا من إطلاق سراحهم بهذه السرعة يرجع الفضل فيها لعدد من الأشخاص ولعملية معينة جارية الآن“.

وقال ترامب مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق لنزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية ”سنرى ما إذا كان يمكننا القيام بشيء لم يكن يتصور أحد إمكانية حدوثه لسنوات طويلة“.

وأضاف ”الإنجاز الذي سأفخر به، وهذا جزء منه، سيكون عندما ننزع السلاح النووي من شبه الجزيرة كلها“ وتابع أنه يعتقد أن كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية يرغب في إعادة بلاده ”إلى العالم الحقيقي“.

وقال ”نقدر بشدة سماحه بإطلاق سراحهم قبل الاجتماع... هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا“.

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