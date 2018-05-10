البيت الأبيض: على إيران الإلتزام بمعاهدة حظر الأسلحة النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد البيت الأبيض على ضرورة مواصلة أعمال تفتيش المنشآت النووية الإيرانية برغم إعلان واشنطن إنسحابها من الإتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك على لسان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تنتظر من إيران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الاسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء بقي الإتفاق قائماً أم لم يبق.

و كان الرئيس الايراني حسن روحاني قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيقوم بكل ما في وسعه للبقاء في الاتفاق النووي , لكنه طلب من الاوروبيين تقديم ضمانات بشكل سريع تؤكد أن شركاتهم ستواصل التعامل مع إيران بحسب الاليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين إتفقا خلال محادثة هاتفية دامت أكثر من ساعة على إنشاء "مجموعات عمل في أقرب فرصة" بين أوروبا وإيران تنظر في سبل تقديم أولى الضمانات التي تؤكد أنه سيكون بامكان الاوروبيين مواصلة نشاطاتهم الاقتصادية في إيران.

وأوضح روحاني أنه في هذه الحالة سيكون بامكانه شخصيا أن يعرض على الشعب هذه الضمانات لإقناعة بالبقاء داخل الاتفاق , مشددا على أن الضغط حاليا في إيران قوي ويدفع بإتجاه الخروج من الإتفاق.

وتطرق روحاني بشكل خاص الى الشركات التي تعمل في مجالات المصارف والنفط والغاز والنقل حسب ما اوضح الاليزيه الذي أضاف أن وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا سيلتقون الاسبوع المقبل مع نظيرهم الايراني للبحث في مجموعات العمل هذه.

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