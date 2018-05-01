عدد القوات المسلحة الأفغانية تراجع بنسبة 10%

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (وكالات)

أفاد تقرير رسمي أمريكي عن تزايد مساحة الأراضي التي تسيطر عليها جماعة طالبان مقابل تراجع فوري في عدد الجيش الافغاني منذ عام واحد .



وبحسب التقرير، فإن عدد القوات المسلحة الأفغانية تراجع بنسبة 10% خلال عام، إلى حوالي ثلاثمئة ألف عنصرا في صفوف الجيش والشرطة في 31 يناير.

ورسم آخر تقرير فصلي لمكتب المحقق العام لإعادة الإعمار في افغانستان صورة قاتمة عن الوضع الأمني في هذا البلد الذي يواجه نزاعا مستمرا منذ نحو 17 عاما، في حين تؤكد قوات الحلف الأطلسي المنتشرة فيه بقيادة أمريكية على تحقيق تقدم ملموس في القريب العاجل

وصدر تقرير الهيئة العامة المكلفة بمراقبة العمل الأميركي في هذا البلد غداة يوم دموي شهد اعتداءات أوقعت عشرات القتلى بينهم 11 طفلا وتسعة صحافيين بينهم كبير صحافيي وكالة فرانس برس في كابول شاه مراي.

وضاعفت جماعة طالبان وتنظيم داعش الاعتداءات ضد الجيش والشرطة في الأشهر الماضية، ما انعكس على معنويات القوات بعدما أضعفها الفساد وفرار عناصر منها.

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