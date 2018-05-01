ترامب: الانسحاب من الاتفاق النووي لن يضر مع كوريا الشمالية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لن يكون له أي تأثير سلبي



على محادثاته النووية القادمة مع كوريا الشمالية . وأضاف أنه مستعد للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد مع طهران.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي عندما سئل إن كان الانسحاب من الاتفاق مع إيران سيرسل بإشارة خاطئة إلى بيونغيانغ قال انه يعتقد أنه يبعث بالرسالة الصحيحة



تعرفون أن هذا الاتفاق سينتهي سريانه خلال سبعة أعوام وسيكون لإيران مطلق الحرية في المضي قدما وإنتاج أسلحة نووية“.

ولم يفصح ترامب إن كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي قبل المهلة التي تنتهي في 12 مايو أيار لاتخاذ قرار قائلا ”سنرى ماذا سيحدث“.

لكنه عبر عن عدم رضاه إزاء الاتفاق.

وقال ”هذا ليس وضعا مقبولا. إنهم لا يجلسون مكتوفي الأيدي. إنهم يطلقون صواريخ يقولون إنها لأغراض تلفزيونية. لا أعتقد ذلك“ وأضاف ”هذا لا يعني أننا لن نتفاوض بشأن اتفاق حقيقي“.

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