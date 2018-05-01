القصة الكاملة وراء الإحتفال بيوم العمال العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ملايين من الناس يحتفلون ويتوقفون عن العمل في اليوم الأول من مايو/ أيار من كل عام، فهو اليوم العالمي للعمل، ويوم العمال العالمي، أو كما يطلق عليه في مختلف دول العالم "عيد العمال، عيد العمل أو عيد الشغل"، وهو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاء بالعمال. كثيرون كانوا يعتقدون "خطأً" أن عيد العمال فكرة شيوعية، او أنها تظاهرة عالمية حديثة، وفي الحقيقة بدأت فكرة "يوم العمال" في أستراليا يوم 21 ابريل/ نيسان العام 1856.

هذه الفكرة حلقت إلى الولايات المتحدة بعد سنين ليكون أول احتفال رسمي بعيد العمال في الولايات المتحدة عام 1882، ثم انتشر الحدث ليصبح عالميا تكريما للعمال وتم تحديد الأول من مايو/ أيار للاحتفال به كذكرى لإحياء النضال من أجل الثماني ساعات في اليوم..



متى كان أول احتفال؟

جرى أول عيد للعمال في الولايات المتحدة في الخامس من سبتمبر/ أيلول العام 1882 في مدينة نيويورك، وفي أعقاب وفاة عدد من العمال على أيدي الجيش الأمريكي ومارشالات الولايات المتحدة خلال "إضراب بولمان" عام 1894، وضع الرئيس "غروفر كليفلاند" تسويات مصالحة مع حزب العمل باعتباره أولوية سياسية.. لكن خوفا من المزيد من الصراعات، تم تشريع عيد العمال وجعله عطلة وطنية من خلال تمريره إلى "الكونغرس "والموافقة عليه بالإجماع، فقط بعد ستة أيام من انتهاء الإضراب، وفق موقع قناة "الحرة"..

يوم الوفاء

في الزمن الراهن، أصبح الأول من مايو احتفالا دوليا للانجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية. وعلى الرغم من أن الأول من مايو/ أيار، هو يوم تلقى إلهامه من الولايات المتحدة، فإن الكونغرس الأمريكي قد خصص الأول من مايو كيوم للوفاء عام 1958، نظرا للتقدير الذي حظي به هذا اليوم من قبل الاتحاد السوفياتي..

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