أمريكا: نملك آلاف الوثائق والمعلومات الجديدة حول نووي إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إن هناك آلاف الوثائق والمعلومات الجديدة حول النووي الإيراني.



وأضاف بومبيو أن الوثائق الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الايراني موثقة وحقيقية، وغالبيتها جديد بالنسبة إلى الخبراء الأمريكيين. مشيرا الى ان واشنطن تعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني.



بدوره قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني توفر تفاصيل جديدة ومقنعة بشأن جهود إيران لصنع أسلحة نووية يمكن إطلاقها عن طريق صواريخ.

وتوجه بومبيو للصحافيين المرافقين له على متن طائرته قائلا: "بوسعي أن أؤكد معكم، أن أوكد لكم، أن هذه الوثائق حقيقية وأصلية".

وتابع أن واشنطن تعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني.

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني توفر "تفاصيل جديدة ومقنعة" بشأن جهود إيران لصنع" أسلحة نووية يمكن إطلاقها عن طريق صواريخ".

وأضاف بيان البيت الأبيض أنه يدرس بعناية المعلومات التي أعلنتها إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتابع البيت الأبيض في بيان إن "هذه الحقائق تتفق مع ما تعرفه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة وهو أن إيران تملك برنامج أسلحة نووية قويا وسريا وأنها حاولت ولكن فشلت في إخفائه عن العالم وعن شعبها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أكد أنه سيتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي قبل الموعد المحدد في الثاني عشر من مايو المقبل.

وقال ترمب في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس نيجيريا، محمد بخاري، إن العالم بأسره يعرف أن #طهران تواصل تطوير سلاحها النووي.

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