جرحى إثر زلزال ضرب غرب اليابان

أخبار الآن| طوكيو - اليابان (وكالات)

جرحَ خمسة أشخاصٍ إثرَ زلزالٍ بقوةِ خمسِ درجاتٍ وستة اعشار الدرجة ضربَ غرب اليابان في وقتٍ مبكرٍ من اليوم، وألحقَ أضرارا بمبانٍ وطرقات، بينما حذرَ مسؤولونَ من هزاتٍ أقوى قد تحدث في الايام المقبلة.

واوضحَ المعهدُ الاميركي للمراقبةِ الجيولوجية ان هزات ارضية ارتدادية يمكن ان تحدثَ في اليومين او الايام الثلاثة المقبلة، بينما شعرَ سكانُ المنطقة بعددٍ منها منذ وقوعِ الزلزال.

وقال المعهد ان «قوة الزلزال الذي لم يكن عميقاً، بلغت 5.6 درجات». لكن وكالة الارصاد الجوية اليابانية ذكرت انه بقوة 6.1 درجات.

وضرب الزلزال غرب جزيرة هونشو الكبرى عند الساعة 01:32 من اليوم (16:32 توقيت غرينيتش أمس) على بعد 96 كيلومترا الى الشمال من هيروشيما. ودعت الوكالة اليابانية السكان الى التزام الحذر.

وقال المسؤول في الوكالة توشيوكي ماتسوموري في مؤتمر صحافي «نطلب من المناطق التي تشهد هزات ارضية قوية ان تلتزم الحذر خلال الاسبوع، اذ ان زلازل تزيد قوتها على خمس درجات يمكن ان تحدث مجددا».

والزلزال الذي تتجاوز شدته الخمس درجات حسب مقياس «شيندو» الياباني، يجعل المشي صعبا من دون الاستناد الى شىء ما.

وجرح خمسة اشخاص في الزلزال، احدهم فتى في الـ 17 من العمر كسرت ساقه عند سقوطه من سريره، لكن لم ترد اي معلومات عن اصابات خطرة.

وقطعت المياه عن حوالى مئة منزل في اودا سيتي، ما اضطر السلطات لارسال شاحنات لتأمين امدادات للسكان. وسجلت اضرار في بعض المباني والطرق.

ولم تحدث اي مشاكل في محطة شيمان النووية القريبة التي كانت متوقفة عن العمل، بسبب عملية صيانة.