مسؤولة أممية: ميانمار ليست مستعدة لعودة اللاجئين الروهينغا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

طالبت مسؤولة في الأمم المتحدة السلطات في ميانمار بوقف العنف ضد مسلمي الروهينغا، وقالت يجب أن تكون عودة اللاجئين من بنغلاديش إلى ميانمار طوعية وبطريقة كريمة، عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك.

وأضافت أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن جمهورية ميانمار ليست مستعدة بعد لعودة اللاجئين، نظرا لغياب الخدمات الصحية فيها، والمخاوف التي لا تزال مستمرة بشأن الحماية.

ومولر أكبر مسؤولة من الأمم المتحدة تزور البلاد هذا العام بعد اتهام ميانمار بالتطهير العرقي، وبدفع نحو 700 ألف مسلم للفرار إلى بنغلادش.

وقالت بعد زيارة استمرت ستة أيام لميانمار "مما شاهدته وسمعته من الناس لا يمكن الحصول على خدمات صحية، وهناك مخاوف بشأن الحماية ونزوح مستمر، الأوضاع غير مواتية للعودة".

وكانت حكومة ميانمار تعهدت ببذل قصارى جهدها لضمان أن تكون العودة تماشيا مع اتفاق جرى التوقيع عليه مع بنغلادش في تشرين الثاني/نوفمبر، تتم بشكل عادل وكريم وآمن".

وسمحت ميانمار حتى الآن بعودة مئات اللاجئين من الروهينغا المسلمين وقال مسؤول من ميانمار الشهر الماضي إن هؤلاء سيمثلون المجموعة الأولى من اللاجئين، ويمكن أن يعودوا إلى ميانمار عندما يكون الوضع مناسبا لهم.

وحصلت مولر على فرصة نادرة أثناء الزيارة إذ سُمح لها بزيارة أكثر المناطق تأثرا في ولاية راخين والتقت بوزيري الدفاع وشؤون الحدود وبالزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو كي وبمسؤولين مدنيين آخرين.

واتفقت ميانمار وبنغلادش في كانون الثاني/يناير على إتمام عودة طوعية للاجئين خلال عامين. وأقامت ميانمار مركزين لاستقبال اللاجئين وما تصفه بمخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال أول العائدين.

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