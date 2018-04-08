محادثات سرية بين واشنطن وبيونغ يانغ تحضيرا للقاء ترامب وكيم

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (سي ان ان)

نقلت شبكة سي ان ان الامريكية عن مسؤولين امريكيون قولهم قولهم ان محادثات سرية مباشرة تجري بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحضيرا لقمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون

واشارت الشبكة إلى ان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ، وفريق من الوكالة يعملون من خلال قنوات استخباراتية سرية الإعداد للقمة.

وأفادت الشبكة نقلا عن مصادرها بانن الكوريين الشماليين يضغطون من أجل عقد الاجتماع في عاصمتهم بيونغ يانغ ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض مستعدًا لإجراء المحادثات هناك. وأشارت إلى أن العاصمة المنغولية، أولان باتور، طُرحت خلال المناقشات لاستضافة القمة.

ومنغوليا هي دولة غير ساحلية في آسيا الوسطى، تحدها روسيا شمالا والصين جنوبا وشرقا وغربا.



اقرا ايضا