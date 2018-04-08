اعتقال 4 أشخاص على صلة بمنفذ هجوم دامٍ في ألمانيا

أخبار الآن | ألمانيا- (وكالات)

ألقت الشرطة الألمانية القبضَ على 4 رجال، يُشتبه أن أحدَهم كان يُخطط لهجوم ٍ بسكين في سباق ِ ماراثون في برلين.

وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن الرجال الأربعة على صلة بالتونسي أنيس العامري، الذي أخفق في الحصول على حق ِ اللجوء، واختَطف شاحنة في ديسمبر 2016 وقتل سائِقها ثم دهس حشدا في سوق مزدحمة، مما أسفر عن قتل 11 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

في غضون ذلك، أعلن المدعي الاتحادي إن الشرطة داهمت منازل ثمانية من المعتقد أنهم أعضاء في جماعة يمينية متطرفة في برلين وفي ولايتي براندنبرج وتورينجين بحثا عن أسلحة.

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