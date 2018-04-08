إندلاع حريق في برج ترامب بنيويورك

أخبار الآن| نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

اندلع حريق في برج ترامب في نيويورك، حيث شوهد الدخان الأسود واللهب يتصاعد من المبنى.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك على "تويتر"، إن "الحريق اندلع في الطابق الـ 50 من مبنى برج ترامب الشاهق".

وأفادت إدارة الإطفاء، بعدم وجود إصابات خطيرة ناتجة عن الحريق.

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه منزل ومكتب في هذا المبنى.

ومن ناحيته، كتب ترامب على "تويتر"، "إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في البرج".

وأضاف، أن "الحريق كان محدودا للغاية، لقد قام رجال الإطفاء بعمل رائع، شكر لهم".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء رجال الإطفاء إلى المبنى خلال الأشهر الأخيرة.

إقرأ أيضاً:

ترامب يؤكد نيته سحب القوات الأميركية من سوريا