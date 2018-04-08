ألمانيا تواصل التحقيق في هجوم مونستر والدوافع لا تزال مجهوله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

تواصل الشرطة الألمانية تحقيقاتها بشأن دوافع الرجل الذي دهس أشخاصا كانوا جالسين خارج مطعم بمدينة مُنستر ظهر السبت، ما أسفر عن قتل رجل وامرأة كلاهما ألماني.

وذكرت تقارير صحفية، بأن مرتكب الحادث كان على صلة بمتطرفين يمينيين، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

ومشطت شرطة الأدلة الجنائية موقع الحادث الأحد بعد أن أعلنت هوية القتيلين، وهما رجل يبلغ عمره 65 عاما، وامرأة عمرها 51 عاما.

وقال كبير ممثلي الادعاء مارتن بوتسنهارت في بيان مشترك مع شرطة مونستر "السائق هو على الأرجح رجل في الثامنة والأربعين من عمره من ميونيخ وفقا للمرحلة الحالية من التحقيق".

وأضاف "حتى الآن ليست هناك مؤشرات على خلفية محتملة للجريمة. التحقيقات تجري بالسرعة القصوى وعلى جميع الجبهات".

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في نسختها الإلكترونية أن مرتكب الحادث يدعى ينس آر (48 عاما) ويعيش على بعد نحو كيلومترين من موقع الجريمة.

وقالت قناة "زد دي إف" التلفزيونية إن الشرطة تفتش منزل مرتكب الحادث وإنه كان على صلة بمتطرفين يمينيين، لكن لا دليل بعد على أنه هو نفسه يميني متطرف.

من جهتها قالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية، إلا أن وزارة الداخلية في ولاية نورد راين فستفاليا لم تؤكد تقرير الصحيفة ولم تنفه.

وصدمت المركبة الجالسين حول موائد خارج مطعم يرتاده الكثير من السائحين أيضا في الحي القديم من المدينة.

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