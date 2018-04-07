14 قتيلا في حادث سير بين حافلة ومقطورة في غرب كندا

أخبار الآن | ساسكاتشوان - كندا (صحف)

قتل 14 شخصا إثرَ حادثِ تصادمِ حافلةٍ تقلُ فريقَ ناشئين للهوكي وشاحنة في غربِ كندا يوم أمس، حسب ما أعلنت الشرطة، مشيرةً الى ان 28 شخصا كانوا على متنِ الحافلة، وان الاشخاص الاربعة عشر الاخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وثلاثة منهم في حالةٍ حرجة، وتتراوحُ أعمارُ اللاعبين بين 16 و21 عاما.

وكان فريق (هبمولت برونكوس) مسافرا على الطريق السريع رقم 35 شمال تيسدال في مقاطعة ساسكاتشوان، بحسب (بي.بي.سي)، وكتب رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو «لا أستطيع تخيل ما يمر به آباؤهم، قلبي ينفطر على المتضررين من هذه المأساة الرهيبة في فريق همبولت وخارجه».

ووقع الاصطدام بين الحافلة والشاحنة في نحو الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش)، وكان همبولت برونكوس، الذي يلعب في دوري ساسكاتشوان للهوكي، في طريقه للعب مباراة ضد نيباوين هوكس، وقال تيد مونرو، مفتش الشرطة الكندية، إن جهود الإنقاذ جارية وإنها أنشأت مركزاً للمعلومات ولدعم العائلات في كنيسة نيباوين بالمنطقة، وتابع: «صلواتنا مع عائلاتهم»..

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