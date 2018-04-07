هجوم إلكتروني يشمل 3500 جهاز في إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (رويترز)



نقلت وكالة رويترز عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إيران، أن قراصنة هاجموا شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز بيانات في إيران، وتركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر، مع عبارة تحذيرية تقول "لا تعبثوا بانتخاباتنا".

وقالت الوزارة إن الهجوم َ أثر على ما يبدو على 200 ألف جهاز اتصال في أنحاء العالم في هجوم واسع النطاق بما يشمل 3500 جهاز ٍ في إيران.

وأضاف البيان أن الهجوم، الذي أصاب شركات تقديم خدمات الإنترنت وقطع اتصال المشتركين بالشبكة، وقع بسبب نقطة ضعف في أجهزة الراوتر المقدمة من شركة سيسكو التي كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا وقدمت حلا للأمر لكن بعض الشركات لم تُحمّله بسبب عطلة العام الإيراني الجديد.

ونشر محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صورة لشاشة جهاز كمبيوتر مخترق على تويتر وبها العلم والرسالة وقال إن من غير المعروف بعد الذي نفذ الهجوم.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن الوزير إن الهجوم أثر أساسا على أوروبا والهند والولايات المتحدة.

وأضاف "تأثر نحو 55 ألف جهاز في الولايات المتحدة و14 ألفا في الصين، وبلغت نسبة الأجهزة التي تأثرت في إيران 2 في المئة".

وقال هادي سجادي نائب رئيس المنظمة الإيرانية لتكنولوجيا المعلومات، وهي جهة حكومية، إنه أمكن تحييد الهجوم في غضون ساعات من رصده في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وإنه لم يتسبب في فقد أي بيانات.



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