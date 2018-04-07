قتلى وجرحى بعملية دهس في ألمانيا والسائق ينتحر

أخبار الآن | مونستر - ألمانيا (وكالات)

قالت الشرطة ُ الألمانية إن حافلة ً صغيرة صدمتْ حشداً من الناس في مدينة مونستر غربي ألمانيا، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعشراتٍ المصابين، مشيرة إلى أن منفذ العملية انتحر.

وذكر مصدرٌ أمني أنه لا يمكنُ استبعادُ أن يكونَ الحادثُ هجوما متعمداً، في حين لا تبحثُ الشرطة عن مشتبهٍ بهم في الحادثة.

وأضافت الشرطة الأالمانية أن الحادث "انتهى"

هذا وطلبت شرطة مونستر، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، من المواطنين الابتعاد عن مكان الحادث، مشيرة إلى أن السيارة دهست مجموعة من الناس الذين كانوا يجلسون أمام أحد المطاعم.





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