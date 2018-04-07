رئيس البرازيل السابق دا سيلفا يوافق على تسليم نفسه للشرطة

أخبار الآن | ساو برناردو دو كامبو - البرازيل - (رويترز)

أعلن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا أمام حشد من أنصاره السبت، امتثاله للأمر القضائي الصادر بحقه، مشيرا إلى أنه سيسلم نفسه للشرطة، وأنه ليس فوق القانون.

وكان دا سيلفا قد رفض بالأمس تسليم نفسه، متحصنا بحشد من أنصاره قرب ساو باولو، حيث يؤكد أنه مستهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ أكتوبر القادم.

وافق الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم السبت على تسليم نفسه للسلطات، مؤكدا أمام حشد من أنصاره أنه ليس فوق القانون. وذلك بعد يوم من رفضه أمرا أصدره قاض بتنفيذ عقوبة بالسجن بتهمة فساد تقوض جهوده الرامية إلى العودة للسلطة هذا العام.

وفي أول كلمة له منذ صدور الأمر القضائي يوم الخميس، قال لولا دا سيلفا إنه بريء وإنه مستهدف لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وتفاوض لولا ومحاموه الجمعة مع السلطات بشأن شروط اعتقال المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك لولا السبت في قداس أقيم في الهواء الطلق في ذكرى زوجته التي توفيت العام الماضي.

ولولا (72 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما بعد إدانته بالفساد وتبييض الأموال عبر عن رغبته في تسليم نفسه للسلطات بعد القداس.

وماريا ليتيسيا التي توفيت في شباط/فبراير 2017، كانت لتحتفل السبت بعيد ميلادها ال68. واتهمت الأخيرة بتلقي شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة، ما تسبب في إصدار حكم السجن على لولا.

ونفى لولا بشدة تورطه في الأمر، وأعرب عند وفاة زوجته وأم أولاده الثلاثة عن الأمل "بأن يأتي يوم يطلب فيه المجرمون الذين اتهموا ماريا ظلما الصفح".



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