السجن 15 عاما لفرنسيين قاتلا في سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (صحف)

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم أمس، حكما على فرنسييَنِ اثنين توجها إلى سوريا للقتال، بالسجنِ 15 عاما مع إلزامِ قضاءِ ثلثي عقوبتهما، وكان القضاءُ طالبَ بإنزالِ عقوبةِ السجنِ 20 عاما بالمتهمين، أي العقوبة القصوى، مع إلزامِ قضاءِ ثلثي عقوبتهما.

وقال المحامي العام جوليان إيرود: "أطلب منكم إنزال أقسى عقوبة لتهم خطيرة جدا"، مضيفا "أود أن تتمكن ديموقراطيتنا من الدفاع عن نفسها"، وتوجه المتهمان من 28 مايو إلى 12 أغسطس 2013 إلى سوريا حيث انضما إلى "جبهة النصرة" ثم "تنظيم داعش"، ويتهمهما القضاء بالمشاركة في عمليات عسكرية وتجاوزات ارتكبتها هذه المجموعات، كما أظهرت صورة أحدهما وهو يحمل رأسا مقطوعة.

وأشار محاميا المتهمين إلى أن موكليهما "شابان طائشان"، وطلبا من المحكمة عدم الرضوخ للخوف بل الاستناد إلى العناصر الموضوعية في الملف، وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة ملتزمتان بالقضاء على تنظيم داعش، وذلك بعد أن أجرى الرئيس الفرنسي اتصالًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وقال قصر الإليزيه، في بيان: “فرنسا والولايات المتحدة عازمتان على المضي قدمًا في عملياتهما في إطار التحالف الدولي لقتال هذه المنظمة الإرهابية حتى النهاية”، وأضاف: “ينبغي ألا يشغلنا شيء عن هدف منع تنظيم داعش من الظهور مجددًا في المنطقة، وإتاحة الفرصة لعملية سياسية شاملة في سوريا”..

اقرأ أيضا:

فرنسا تعلن استثمارات وهبات إلى لبنان بـ 550 مليون يورو

