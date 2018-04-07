الأمم المتحدة تحيي الذكرى السبعين ليوم الصحة العالمي

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

تطلقُ منظمة الصحةِ العالمية الذكرى السبعين لها اليوم بدعوةِ الدولِ على تحقيقِ الرعاية الصحية لكلِ شخصٍ أينما كان خلالَ خمسِ سنوات. وقالت المنظمة، إنه خلالَ العقودِ السبعة الماضية ازدادت معدلاتُ الحياة بخمسٍ وعشرين سنة، إلى جانبِ القضاءِ على أمراضٍ معدية كالجدري، لكنها أشارت في نفسِ الوقت، إلى أن أمراضَ السرطان والسكري والقلب، كانت السببَ في وفاةِ سبعين في المئة من إجمالي الوفيات في العالم.

يوم الصحة العالمي يوم 7 أبريل يوافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، والصحه تاج على رؤس الأصحاء ،وحق كل فرد في بلاده الرعايه الصحيه التامة والأمنة، لذلك تهتم الدول بالرعاية الصحيه وتنشأ لها المستشفيات ،وتهتم بالإختراعات المتعلقه بالأدوية وتوعية المواطن كيفيه الحفاظ على صحته.

تقوم منظّمة الصحّة التوعية الصحيه والحفاظ على صحّة الإنسان، مد بعض الدول بالمواد الطبية والأجهزة الخاصة للكشف المبكر عن الأمراض وتأمين اللقاحات اللازمة، والكثير من الأنشطه الأخرى منذ عام 1950، وتركز المنظمة في السابع 7 من أبريل من كل سنة على مرض معين يشغل الناس وتهتم به وتهتم بالبحث فى القضاء عليه أو إيجاد المناسب لخمد المرض وعلاجه لحمايه الانسان.

تهتم المنظمه بجميع الأعمار والأمراض التي يتعرض لها الجميع في كافه البلدان، المنظمه تختار كل عام شعار تهتم به وتسلط عليه الضوء ، كل عام اختيار شعار ليوم الصحة العالمي، في السنوات الماضيه إهتمت بالصحه العقليه ،والأم والطفل، والمرور، والاكتئاب، والأمان، وتأمين المستشفيات في حالات الطوارىء، وصحه المدن، وسلامه الأغذيه ومرضى السكر وغير ذلك.

وفى عام 2018 تطلق شعار التغطية الصحية الشاملة حتى ينال الجميع خدمات صحية جيدة،فى أي وقت يحتاج الشخقص للرعايه الصحيه مهما كانت ظروفه الماديه. التغطية المجانية لصحه الأشخاص مهما كانت التكلفه وتشمل التغطيه ما يهم الانسان من الماء وشبكات الاتصالات،والمرافق، والتكنولوجيات الصحية.



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