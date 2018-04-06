نشطاء من "باسيج" الطلبة يوجهون رسالة تذمر إلى خامنئي

أخبار الآن | طهران - ايران - (مواقع)

وجه 300 ناشط ومسؤول سابقين في "باسيج" الطلبة في الجامعات الإيرانية، رسالة إلى المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، عبروا خلالها عن تذمرهم من أوضاع البلاد المتدهورة ودعوه إلى إجراء "إصلاحات ثورية حقيقية" لإنقاذ النظام، وعبر هؤلاء الطلاب عن قلقهم من مستقبل البلاد، نظرا لاتساع الفجوة بين الشعب والنظام وذلك وفق الرسالة المنشورة عبر قناة "رويش" على تطبيق تلغرام والمقربة من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وجه 300 ناشط ومسؤول سابقين في "باسيج" الطلبة في الجامعات الإيرانية، رسالة إلى المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، عبروا خلالها عن تذمرهم من أوضاع البلاد المتدهورة ودعوه إلى إجراء "إصلاحات ثورية حقيقية" لإنقاذ النظام.

وعبر هؤلاء الطلاب عن قلقهم من مستقبل البلاد، نظرا لاتساع الفجوة بين الشعب والنظام وعدم تحقيق الكثير من أهداف الثورة "وفق الرسالة المنشورة عبر قناة "رويش" على تطبيق تلغرام والمقربة من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، ورأى الموقعون على الرسالة أنه " على الرغم من بعض التطورات الإيجابية في الـ40 سنة الماضية، فإن شعارات العدالة والحرية والديمقراطية وحتى الاستقلال، في حالة سيئة، وقد أثار التباطؤ في تنمية الاقتصاد العام استياء الشعب الإيراني"..

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