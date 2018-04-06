قوات الشرعية اليمنية تستعيد معسكر الكمب في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

استكملت قوات الشرعية اليمنية الخميس، تأمين معسكر "الكمب" بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش نفّذت، صباح الخميس، عملية واسعة لتأمين معسكر "الكمب" بالملاحيظ، وقامت بتمشيط جميع المواقع المحيطة به، وتطهير ما تبقى من جيوب المليشيات.

وأضاف بأن مليشيات الحوثي الانقلابية نفذت خلال اليومين الماضيين هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة بعض المواقع التي فقدتها في جبهة الملاحيظ، إلا انها تلقت ضربات موجعة وخسائر كبيرة على يد قوات الجيش.

وجاء هذا التقدم بعد هجوم واسع لقوات الشرعية على مواقع الميليشيات، تزامن مع استعادتها مواقع في مديرية كتاف في صعدة. ووفقا لمصادر عسكرية، تقدمت القوات نحو مركز كتاف بعمق أكثر من عشرة كيلو مترات خلال اليومين الماضيين.

وقد تم تطهير هذه المساحات الشاسعة من ميليشيات الحوثي وصولا إلى الطريق المؤدي إلى جبهة المليل المحاصرة.

وبالسيطرة على هذا الخط، تكون قوات الشرعية قد قطعت ‘مدادات الحوثيين عن جبهات استراتيجية في المديرية التي تعد معقلا للميليشيات الموالية لإيران.



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