فتاة بريطانية تسحب جنسيتها بعد انضمامها لداعش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



سحبت السلطاتُ البريطانية الجنسية من طالبةٍ بريطانية تبلغُ من العمر 23 عاما من مدينة جلاسكو بعد أن فرت إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

ويُعتقد أنها كانت متطرفة ً عبر الإنترنت أثناءَ دراستها في جامعة جلاسكو وبعد أن تمَ إلغاءُ جوازِ سفرِها البريطاني، تم وضُعها على قائمةِ المراقبةِ الخاصة في الأمم المتحدةِ وهي غيرُ قادرةٍ على العودة إلى ديارها.

قال محامي الأسرة ، عامر أنور ، المتخصص في حقوق الإنسان ، إن قرار الحكومة البريطانية سيؤدي في الواقع إلى زيادة الإرهاب.

ووفقًا لتقرير في جريدة غلاسكو إيفنتاي تايمز ، قال: "نحن الآن في الموقف الذي تقول فيه الحكومة البريطانية:" إننا نحرم الناس من جنسيتهم حتى لا يعودوا إلى المملكة المتحدة.

لا نتفق حقاً مع ما يقوله محاميهما هنا ، حيث إنه من الأفضل بالتأكيد لأولئك الذين عرفوا أنهم أصبحوا متطرفين ليبقوا بعيداً عن المملكة المتحدة قدر المستطاع.

اعترض ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ المتهمان بتورطهما في الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي على حكم المحكمة البريطانية غرب لندن بسحب الجنسية البريطانية منهما وترحيلهما.

وحكم على كل من ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ بتهمة انتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، واحتجاز وتعذيب ما يزيد عن 25 شخصا، من بينهم صحفيان بريطانيان وأمريكان ويابانيان، حيث قطعا رءوسهم كجزء من حملة ترويج لفكر داعش الإرهابي.

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